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    • 13.02.2021 01:11
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    • 13.02.2021 01:13
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    'da 'e (S.A.V.) hakaret edilmesinin suç sayılması için 124 bin 170 imza toplandı

    'da Müslümanların kurduğu , 'e (S.A.V.) hakaret edilmesinin suç sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin imzalı dilekçeyi, temsil eden bir panoyu nun bulunduğu meydanındaki Şovalye salonunun kapısına astı.

    AA
    Peygamber Efendimiz S.A.V. için binlerce imza...

    milletvekili adayı Gerdan yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 kişi ile salavatlar getirerek dilekçeyi temsil eden pano ile birlikte genel seçimlerinden sonra gelecek yeni hükümete çağrı yapmak ve dikkat çekmek için meydanına yürüdüklerini söyledi.

    Gerdan, 'e (S.A.V.) karşı hakaret edilmesinin suç sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin 170 imzalı dilekçeyi temsil eden ve Müslümanlara nefrete ve ye karşı yapılan açıklamanın bulunduğu panonun Parlamentosunun bulunduğu Binnenhof meydanındaki Şovalye salonunun kapısına sembolik olarak asıldığını belirtti.

    Geçen yıl 'da dergisinin Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaretinden sonra nde oturum düzenlenip yasa çıkarılması için imza topladıklarını söyleyen Gerdan, şunları kaydetti.

    "TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYORSUNUZ"

    "Genelde bir konu hakkında en az 40 bin imzalı dilekçe meclise sunulduğu zaman oturum düzenleniyor fakat biz yaklaşık 125 bin imza toplamamıza rağmen bu yapılmadı. Hatta dilekçe meclis tarafından kabul bile edilmedi. Dilekçeyi ifade özgürlüğüne aykırı olarak gören milletvekilleri ve bazı hükümet yetkilileri imza atanlar için 'teröristleri destekliyorsunuz' diye maalesef hakarette bulundu."

    Gerdan, mevcut hükümetten artık bir şey beklemediklerini ifade ederek, "Yeni hükümete çağrı yapmak ve kamuoyunda dikkat çekmek için bugün bu eylemi yaptık. Siyasetçiler bu dilekçeye imza atanları görmezden geliyor ve hiçe sayıyorlar." dedi.

    17 Mart'ta ilk defa genel seçimlere katılacak olan NIDA partisinin , ve kentlerinde toplam 4 belediye meclis üyesi bulunuyor.

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    Haberler Dünya Hollanda'da Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaret edilmesinin suç sayılması için 124 bin 170 imza toplandı