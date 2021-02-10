Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.02.2021 00:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2021 01:17
    ABONE OL

    'ın başkenti 'da üniversite öğrencileri ayaklandı!

    Son dakika haberi...'da üniversite öğrencileri ayaklandı. Başkent 'da eğitim sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri protesto eden binlerce öğrencinin katıldığı gösteride polis ve öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Polis öğrencilere karşı göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

    takvim.com.tr
    Yunanistan'da öğrenciler ayaklandı!

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri ayaklandı.

    Yunan hükümetinin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto eden öğrenciler Atina sokaklarında slogan atarak yürüdü.

    POLİS GAZ VE COP KULLANDI
    Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler polislere molotof kokteyli fırlattı. Yunan polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.

    40'TAN FAZLA GÖZALTI
    Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

        Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.

        Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.

        YAVAŞ ATİNA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE DE BİR MEKTUP YAZAR MI?
        Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi.

        Rektörlük binasını işgal girişimine kadar giden provokatif eylemin ardından, olaylardan pozisyon kapmayı amaçlayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Prof. Dr. Melih Bulu'ya mektup yazdı. Yavaş görevi olmamasına rağmen, Bulu'nun istifa etmesini istedi.

        Atina'da yaşanan olayların ardından sosyal medya kullanıcıları "Yavaş bir mektup da Atina Üniversitesi rektörüne yazsın" yorumlarında bulunarak Yavaş'ı ti'ye aldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri ayaklandı!