Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri ayaklandı.
Yunan hükümetinin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto eden öğrenciler Atina sokaklarında slogan atarak yürüdü.
POLİS GAZ VE COP KULLANDI
Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler polislere molotof kokteyli fırlattı. Yunan polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.
40'TAN FAZLA GÖZALTI
Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.