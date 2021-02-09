PİLOTAJ HATASI

Spor dünyasının sevilen ismi 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile 7 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yapılan duruşmada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Sumwalt, olayda helikopterin pilotu Ara Zobayan'ın federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California'nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti.