"YARASALARDAN BULAŞTIĞI KESİN DEĞİL"

Çin takım lideri profesör Liang Wannian, yaptığı açıklamada, araştırmacıların, koronavirüsün insanlara bulaşmadan önce hayvanlarda nasıl dolaştığına odaklanması gerektiğini söyledi. "Pandemiye neden olabilecek bir virüs, insan temasına zaten adapte edilmiş olmalı" ifadelerini kullanan Liang, koronavirüsün, Sars-Cov-2'nin hayvansal temasının ardından oluşma ihtimalini doğruladı. Ancak bu bulaşmadaki söz konusu hayvanların yarasalar ve pangolinler olduğunu doğrulamayan Liang, yarasa ve pangolinlerin potansiyel aday olduklarını, ancak onlarda bulunan koronavirüs örneklerinin Sars-Cov-2 ile aynı olmadığını belirtti.

İlk koronavirüs vakalarının, Vuhan'da ortaya çıkmadan önce Çin'in başka bölgelerinde görülmüş ancak rapor edilmemiş olabileceğini söyleyen Liang, virüs dolaşımının, pandeminin resmiyet kazanmasından sadece birkaç hafta önce başlamış olabileceğini ifade etti.