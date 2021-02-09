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    • Dünya
    • 09.02.2021 12:46
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    • 09.02.2021 13:03
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    Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Koronavirüsün kaynağı neresi? ’da bulunan ekibinden koronavirüs açıklaması!

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde yüz milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün Wuhan’daki hayvan pazarından yayıldığı söylenmişti. koronavirüsün çıkış noktası olan Wuhan’da incelemelerde bulundu. Dünya, bugün itibarıyla sonlandırılan incelemeler hakkında DSÖ’den gelecek açıklamaya kilitlenmiş durumda. DSÖ’den gelen açıklamaya göre elde edilen bulgular, Çinli yetkililerle kamuoyuyla paylaşılacak.

    Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı adeta ele geçirerek yüzmilyonlarca kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ, Çin'in Wuhan kentine bir heyet gönderdi.

    Virüsün sıfır noktasına giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalardır devam eden araştırma sonuçlarına dair resmi bulguları, bugüne değin kamuoyuyla paylaşmamıştı.

    DSÖ, yaptığı son dakika açıklamasında "Ekibimiz dört hafta boyunca koronavirüsün kaynağına dair araştırmalarını sürdürdü. Bugün Çinli meslektaşlarıyla birlikte bir basın konferansı gerçekleştirecek." ifadelerini kullanarak basın toplantısını dünyaya duyurdu.

    TOPLANTI BAŞLADI
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Vuhan'daki basın toplantısına aşı uyarısı ile başladı.

        Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısına vurgu yapan Ghebreyesus, aşı üreticilerini mutasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Genel Direktör, aşıların daha etkili olması için el temizliği, maske ve sosyal mesafeye de dikkat çekti.

        Toplantıya, DSÖ'nün gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları uzmanı ve araştırma ekibi başkanı Peter Ben Embarek başkanlık ederken, Embarek'e virüs uzmanı ekip üyesi Marion Koopmans ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanı koronavirüs paneli başkanı Liang Wannian da eşlik ediyor.

        Basın toplantısında söz alan Çin sağlık komisyonu sözcüsü, Çin hükümeti ve DSÖ ekibinin Covid-19'un kökenlerine yönelik soruşturmasında sistematik ve kapsamlı bir araştırma yürüttüğünü söyledi. Çin sözcüsü, hükümetin baştan itibaren DSÖ'ye sağlam bir destek gösterdiğini açıkladı.

            "YARASALARDAN BULAŞTIĞI KESİN DEĞİL"
            Çin takım lideri profesör Liang Wannian, yaptığı açıklamada, araştırmacıların, koronavirüsün insanlara bulaşmadan önce hayvanlarda nasıl dolaştığına odaklanması gerektiğini söyledi. "Pandemiye neden olabilecek bir virüs, insan temasına zaten adapte edilmiş olmalı" ifadelerini kullanan Liang, koronavirüsün, Sars-Cov-2'nin hayvansal temasının ardından oluşma ihtimalini doğruladı. Ancak bu bulaşmadaki söz konusu hayvanların yarasalar ve pangolinler olduğunu doğrulamayan Liang, yarasa ve pangolinlerin potansiyel aday olduklarını, ancak onlarda bulunan koronavirüs örneklerinin Sars-Cov-2 ile aynı olmadığını belirtti.

            İlk koronavirüs vakalarının, Vuhan'da ortaya çıkmadan önce Çin'in başka bölgelerinde görülmüş ancak rapor edilmemiş olabileceğini söyleyen Liang, virüs dolaşımının, pandeminin resmiyet kazanmasından sadece birkaç hafta önce başlamış olabileceğini ifade etti.

            GIDA PAZARI İDDİALARI REDDEDİLMİŞTİ
            Öte yandan DSÖ yetkililerinden günlerdir gelen açıklamalar, araştırma sonucun sinyali verir nitelikteydi. DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada koronavirüsün Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söylemişti.

            Vuhan'daki gıda pazarına yönelik şüphelerin, DSÖ ekibi tarafından boşa çıkarılmasıyla beraber diğer bir iddia olan "Koronavirüs Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdı" söylentilerine de açıklık getiren DSÖ yetkilileri, laboratuvarın mükemmel bir şekilde donatıldığı, herhangi bir sızıntı izine rastlanılmadığını belirtmişti.

                LABAROTUVARDAN MI YAYILDI?
                DSÖ heyeti Viroloji Enstitüsü laboratuvarına girmişti. Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, kritik ziyaret sonrası ilk açıklamaları yapan isim olmuştu. Enstitü Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ile yakın ilişkileri olan ve geçmişte birlikte çalışmalar yapan Daszak, daha önce şiddetle reddettiği ve komplo teorisi olarak nitelendirdiği 'koronavirüs laboratuvardan yayıldı' iddiasını göz ardı etmediklerini ifade ettiği açıklamasıyla şaşkınlık yaratmıştı.
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                Haberler Dünya Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Koronavirüsün kaynağı neresi? Vuhan’da bulunan DSÖ ekibinden koronavirüs açıklaması!