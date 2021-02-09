Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı adeta ele geçirerek yüzmilyonlarca kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ, Çin'in Wuhan kentine bir heyet gönderdi.
Virüsün sıfır noktasına giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalardır devam eden araştırma sonuçlarına dair resmi bulguları, bugüne değin kamuoyuyla paylaşmamıştı.
DSÖ, yaptığı son dakika açıklamasında "Ekibimiz dört hafta boyunca koronavirüsün kaynağına dair araştırmalarını sürdürdü. Bugün Çinli meslektaşlarıyla birlikte bir basın konferansı gerçekleştirecek." ifadelerini kullanarak basın toplantısını dünyaya duyurdu.
TOPLANTI BAŞLADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Vuhan'daki basın toplantısına aşı uyarısı ile başladı.