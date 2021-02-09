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    • Dünya
    • 09.02.2021 19:41
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    • 09.02.2021 19:48
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    'de ilginç olay: Bilgisayar korsanları şehrinin su sistemine kimyasal madde pompalamaya çalıştı

    Son dakika dünya haberleri... 'de ilginç bir olay meydana geldi. Bilgisayar korsanlarının ABD’nin eyaletindeki şehrinin şu sistemini hackleyerek tehlikeli bir kimyasal maddeyi içme suyuna karıştırmaya çalıştığı bildirildi. 'a olayı araştırması için çağrıda bulunuldu.

    AA
    ABD'de bilgisayar korsanları su sistemine sızdı

    'de ilginç bir olay meydana geldi.

    HACKERLAR SU SİSTEMİNİ HACKLEDİ
    Bilgisayar korsanlarının ABD'nin eyaletindeki şehrinin şu sistemini hackleyerek tehlikeli bir kimyasal maddeyi içme suyuna karıştırmaya çalıştığı belirtildi.

    SODYUM HİDROKSİT POMPALANMAYA ÇALIŞTILAR
    Polis Departmanından yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta şehrin şu sistemine uzaktan iki defa erişim sağlandığı ve içme suyuna tehlikeli derecede sodyum hidroksit pompalanmaya çalışıldığı kaydedildi.

    Bir şehir çalışanının olayı fark etmesiyle, normalde su kanallarını temizlemek için kullanılan söz konusu kimyasalın kısa zamanda zararsız seviyeye indirildiği bildirildi.

    Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehir sakinlerinin endişe edeceği bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, yüksek oranda sodyum hidroksitin iç organlara zarar verdiğine ve kusma, baş ağrısı ve ishal gibi etkileri olduğuna dikkat çekildi.

    Oldsmar Belediye Başkanı , saldırının ABD içi veya dışından mı olduğunu henüz bilmediklerine işaret ederek, "Dışarıda kötü niyetli birileri var." ifadesini kullandı.

    Florida Cumhuriyetçi senatörü da, Twitter hesabından olayın ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Federal Soruşturma Bürosunun () olayı araştırması çağrısında bulundu.

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