Süper Bowl çılgınlığı! 13.9 milyar dolar gelir elde edildi

nefeslerini tuttu, bu gece gerçekleşenkilitlendi. ABD'nin en çok izlenen spor etkinliklerinden Süper Bowl'un 55'incisi, Florida'daki Raymond James Stadyumu'nda düzenlendi. Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonuile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonukarşı karşıya geldi. Futbolcuların performansı kadar etkinliğin bilet fiyatları ve alınan önlemler de dikkat çekti. Bu yıl gerçekleşen etkinlik deyim yerindeyse tarihe geçti. Çünkü COVİD-19 tedbirleri kapsamında stadyuma yalnızca7 bin 500 aşı olmuş sağlık çalışanı da karşılaşmayı tribünlerden izledi.Super Bowl CBS televizyonunda yayınlandı. Etkinlik boyunca, 30 saniyelik reklam bile 5.5 milyon dolara satıldı.arasındaKanadalışarkıcı TheWeeknd sahnealdı. Gerçek ismi AbelMakkonen Tesfayeolan şarkıcı, şovu içintamharcadığını açıkladı.Bu yıl maçın, en popüler ismi Tom Brady ve Patrick Mahomes'di. İkili sahada, eşleri ise güzellikleri ile tribünde rekabet etti:Tom Brady'nin Brezilyalı eşi Gisele Bündchen (40), Victoria's Secret defilesinde herkesi büyülemişti. Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Bündchen, aynı zamanda BM elçisi.Patrick Mahomes'un nişanlısı. İlişkileri lise yıllarında başladı. Şimdilerde hamile olan Brittany'nin 800 bin dolarlık yüzüğü çok konuşuluyor.rağmen Amerikan futbolu tutkunları bilet almak için birbiriyle yarıştı. Localar, 11 bin dolardan satışa çıktı.