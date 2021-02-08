Süper Bowl çılgınlığı! 13.9 milyar dolar gelir elde edildi

Dünya nefeslerini tuttu, bu gece gerçekleşen Süper Bowl'a kilitlendi. ABD'nin en çok izlenen spor etkinliklerinden Süper Bowl'un 55'incisi, Florida'daki Raymond James Stadyumu'nda düzenlendi. Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Tampa Bay Buccaneers karşı karşıya geldi. Futbolcuların performansı kadar etkinliğin bilet fiyatları ve alınan önlemler de dikkat çekti. Bu yıl gerçekleşen etkinlik deyim yerindeyse tarihe geçti. Çünkü COVİD-19 tedbirleri kapsamında stadyuma yalnızca 25 bin kişi alınabildi. 7 bin 500 aşı olmuş sağlık çalışanı da karşılaşmayı tribünlerden izledi.
COVİD GELİRİ DÜŞÜRDÜ
Super Bowl CBS televizyonunda yayınlandı. Etkinlik boyunca, 30 saniyelik reklam bile 5.5 milyon dolara satıldı.
7 MİLYON DOLARLIK HAZIRLIK
Devre arasında Kanadalı şarkıcı The Weeknd sahne aldı. Gerçek ismi Abel Makkonen Tesfaye olan şarkıcı, şovu için tam 7 milyon dolar harcadığını açıkladı.
GISELE REKABET
Bu yıl maçın, en popüler ismi Tom Brady ve Patrick Mahomes'di. İkili sahada, eşleri ise güzellikleri ile tribünde rekabet etti:
Tom Brady'nin Brezilyalı eşi Gisele Bündchen (40), Victoria's Secret defilesinde herkesi büyülemişti. Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Bündchen, aynı zamanda BM elçisi.
BRİTTANY MATTHEWS:
Patrick Mahomes'un nişanlısı. İlişkileri lise yıllarında başladı. Şimdilerde hamile olan Brittany'nin 800 bin dolarlık yüzüğü çok konuşuluyor.
BİLETLER UÇTU
COVİD-19'a rağmen Amerikan futbolu tutkunları bilet almak için birbiriyle yarıştı. Localar, 11 bin dolardan satışa çıktı.
COVİD GELİRİ DÜŞÜRDÜ
Super Bowl CBS televizyonunda yayınlandı. Etkinlik boyunca, 30 saniyelik reklam bile 5.5 milyon dolara satıldı.
7 MİLYON DOLARLIK HAZIRLIK
Devre arasında Kanadalı şarkıcı The Weeknd sahne aldı. Gerçek ismi Abel Makkonen Tesfaye olan şarkıcı, şovu için tam 7 milyon dolar harcadığını açıkladı.
GISELE REKABET
Bu yıl maçın, en popüler ismi Tom Brady ve Patrick Mahomes'di. İkili sahada, eşleri ise güzellikleri ile tribünde rekabet etti:
Tom Brady'nin Brezilyalı eşi Gisele Bündchen (40), Victoria's Secret defilesinde herkesi büyülemişti. Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Bündchen, aynı zamanda BM elçisi.
BRİTTANY MATTHEWS:
Patrick Mahomes'un nişanlısı. İlişkileri lise yıllarında başladı. Şimdilerde hamile olan Brittany'nin 800 bin dolarlık yüzüğü çok konuşuluyor.
BİLETLER UÇTU
COVİD-19'a rağmen Amerikan futbolu tutkunları bilet almak için birbiriyle yarıştı. Localar, 11 bin dolardan satışa çıktı.