Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini belirtti.
ÖLÜ SAYISI 14'E ÇIKTI YÜZLERCE KİŞİ KAYIP
Selin ardından 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e çıktığını aktaran yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığı bilgisini de paylaştı.
Chamoli polis yetkilileri, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade ederek, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.