Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.02.2021 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 10:09
    ABONE OL

    ’dan ’de dikkat çeken hamle! Süpersonik bombardıman uçağı…

    ’dan ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Suriye’nin en büyük hava üssü olan ’nü genişletme kararı alan Rusya’nın en önemli bombardıman uçakları olan Tu-95, Tu-22 ve Tu 160 tipi süpersonik bombardıman uçaklarının bu hava üssünde faaliyet yürütebileceği öğrenildi.

    Suriye'de, Şam rejimine destek veren ve burada askeri üsleri bulunan Rusya, en stratejik noktalardan biri olan Hmeymim Hava Üssü'nü genişletme kararı aldı.

    Askeri hava operasyonları, gözlem uçuşları ve askeri kargo taşımacılığında kullanılan hava üssünün genişletilmesiyle birlikte Rusya'nın en önemli bombardıman uçakları olan Tu-95, Tu-22 ve Tu 160 tipi süpersonik bombardıman uçaklarının bu hava üssünde faaliyet yürütebileceği öğrenildi.

    Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssünün genişletilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, Rus basınında üssün genişletilmesine yönelik uydudan çekilen fotoğraflara yer verildi.
        Haberler Dünya Rusya’dan Suriye’de dikkat çeken hamle! Süpersonik bombardıman uçağı…