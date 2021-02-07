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    • 08.02.2021 00:05
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    lideri Ali , Başkanı 'e cevap verdi: Uranyum zenginleştirilmesi durdurulmayacak

    lideri Ali , yaptırımların kaldırılması i uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan Başkanı 'e yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." dedi.

    AA
    İran lideri Hamaney, Biden'e cevap verdi

    , hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek 'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklayan Biden'a cevap verdi.

    İran lideri, "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Hamaney ayrıca "ABD sonrası dönem başladı." paylaşımını yaptı.

    BİDEN: DURDURMASI GEREKİYOR

    Biden, kanalına verdiği röportajda "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını vermişti.

    Hamaney ise ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi i önce 'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

    İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

    İran ile ABD, Çin, , , ve arasında 2015'te 'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

    'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

    Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

    ABD'de göreve gelen yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

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    Haberler Dünya İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Joe Biden'e cevap verdi: Uranyum zenginleştirilmesi durdurulmayacak