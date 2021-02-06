Plummer ilk kez 1954 yılında ilk kez New York'ta aktrist Mary Astor ile sahneye çıktı. 1958 yılında ise ilk sinema filmi Stage Struck'ta yer aldı. 1974 yılında Cyrano de Bergerac rolü ile Tony ödülüne layık görüldü. Aktrist Tammy Grimes de dahil olmak üzere toplam üç evlilik yapan Plummer, 1970'ten bu yana İngiliz dansçı ve oyuncu Elaine Taylor ile evliydi.

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