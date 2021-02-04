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    • Dünya
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    • 04.02.2021 14:16
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    SON DAKİKA: Kıtlık kapıda OHAL ilan edildi! Koronavirüsten sonra şimdi de çekirge sürüleri! Bir günde 35 bin kişinin gıdasını tüketiyor

    Son dakika haberler... Koronavirüs salgını tüm dünyada insanların sağlığını tehdit ederken kıtlık da bir başka tehlike. Doğu Afrika bölgesini saran çekirge sürülerinin Güney Somali'de çiftçilere zarar vermesinin ardından Somali OHAL ilan etti. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge bir günde 35 bin kişinin gıdasını tüketebiliyor.

    AA
    Kıtlık kapıda! OHAL ilan edildi

    Dünya 2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün ardından adeta neye uğradığını şaşırdı.

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

    Koronavirüs sonrası özellikle Afrika'da bir başka sorun daha ortaya çıktı.

        Çekirge sürülerinin istilaları insanları kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

        Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

        Somali devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada,

            "Somali Tarım Bakanlığı, ülkedeki çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti." ifadesi kullanıldı.

            Karar, Tarım Bakanlığı yetkilileri, eyalet tarım bakanları ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ardından alındı.

            Kenya'da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirilmişti.

                Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

                Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

                Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.
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