Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin ziyaret davetini ve ülkeler arasında yapılan tarihi barışı takdir ettiği belirtildi.

ERTELEME NEDENİ HAVALİMANLARI

Açıklamada, "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.