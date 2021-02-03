Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP, HDP ve LGBT grupları üniversitede provokasyona kalkıştı. LGBT gruplarının Kabe'yi hedef alarak aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler devam etti.
Polise karşı saldırıda bulanan provokatörler ve LGBT gruplarına ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminden destek geldi.
"LGBT KARŞITI SÖYLEMLERİ AĞIR BİÇİMDE KINIYORUZ"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki "barışçıl" gösterileri yakından takip ediyoruz ve LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
BİR SKANDAL DA BM'DEN
Avrupa'da yaşanan sokak olaylarına sessiz kalan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını isteyerek bir skandala imza attı.