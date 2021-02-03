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    • 04.02.2021 01:01
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    ABD ve BM'den skandal! olaylarını körükleyen LGBT gruplarını savundular

    rektörlüğüne 'nun atanmasının ardından CHP, HDP ve LGBT grupları üniversitede provokasyona kalkıştı. LGBT gruplarının 'yi hedef alarak aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler devam etti. Skandalların ardından ABD ve BM karşıtlığından birleşti. Sözcüsü , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki “barışçıl” gösterileri yakından takip ediyoruz ve LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı. BM'den yapılan açıklamada ise "Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve + bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz." sözleriyle skandala imza atıldı.

    AJANSLAR
    ABD ve BM LGBT gruplarını savundu

    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP, HDP ve LGBT grupları üniversitede provokasyona kalkıştı. LGBT gruplarının Kabe'yi hedef alarak aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler devam etti.

    Polise karşı saldırıda bulanan provokatörler ve LGBT gruplarına ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminden destek geldi.

    "LGBT KARŞITI SÖYLEMLERİ AĞIR BİÇİMDE KINIYORUZ"
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki "barışçıl" gösterileri yakından takip ediyoruz ve LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

    BİR SKANDAL DA BM'DEN
    Avrupa'da yaşanan sokak olaylarına sessiz kalan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını isteyerek bir skandala imza attı.

        Boyut atlayan eylemlere destekten geri durmayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Twitter üzerinden gözaltına alınan kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.

        "GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN"
        Gözaltına alınan kişilerin serbest kalması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldıkları için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılmasını istiyor ve polisi aşırı güç kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz." denildi.

        SAPKINLARI SAVUNDULAR
        "Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTi+ bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz."         ifadeleriyle de Türkiye'de siyasi iktidar tarafından kullanılan 'homofobik ve transfobik' dilin tasvip edilmediği belirtildi.

        BIDEN TRANS BİREYLERİ ORDUYA ALDI
        ABD Başkanı Joe Biden, görevi kendisine devreden Donald Trump'ın, trans bireylerin orduda görev yapmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini geçersiz kılan bir kararname imzalamıştı.

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