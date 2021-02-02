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    • 02.02.2021 12:46
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    • 02.02.2021 12:53
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    yola geliyor! Türkiye korkusundan tatbikatları...

    Doğu Akdeniz’de sürekli olarak gerilimi artıran geri adım attı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Pazartesi günü pilotların mezuniyet törenine katılırken, Yunan ordusu ise yeni bir tatbikata girişti. askerleriyle ve Batı Trakya'da birçok tatbikat düzenleyen Yunanistan, Türkiye'nin tepkisini almamak için bu kez batı kıyılarına seçti.

    Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan'da bugün yine manşetler Türkiye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini sayfasına taşıyan Ta Nea gazetesi, 'Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikamız değişmedi' başlığıyla bir haber yayınladı.

    Ta Nea, Bakan Akar'ın Ankara ve Atina arasındaki temaslara değindiğini belirterek "Diğer taraftan bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz" dediğini aktardı.

    Milli Savunma Bakanı Akar'ın bugün Almanya'da mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüşeceğini kaydeden To Vima ise, manşetini de Türk-Yunan ilişkilerine ayırdı.

        'İstikşafi görüşmelerin derin suları ve yaptırım kuruntuları' başlıklı manşet haberde, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen ilk randevunun beklendiği gibi geçtiği, zor başlıkların ikinci buluşmada masaya geleceğini aktardı.

        'Yunanistan Türkiye ile ihtiyatlı bir şekilde konuşuyor' başlıklı bir haber yayınlayan Kathimerini gazetesi ise, şimdiki sorunun 62. randevunun nerede ve ne zaman gerçekleşeceği olduğunu yazdı.

        Mart ayında gerçekleşmesi beklenen BM davetli Kıbrıs zirvesinde Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının görüşeceğini belirten Kathimerini, ABD ve AB'nin atacağı muhtemel adımların iki komşu arasındaki ilişkilerde belirleyici olabileceğini savundu.

            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü yaptığı açıklamalara sayfasında yer veren Kathimerini, 'Diyaloğa zorladık' başlığını attı.

            Bakan Çavuşoğlu, "Biz ne yaptık, sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Herkes Türkiye ile nasıl iş birliği yapılacağını öğrenmiş oldu" ifadesini kullandı.

            Yunan medyası, diplomasi alanındaki haberlerin yanı sıra askeri haberlere de yer verdi. To Vima, Ocak ayında Türk savaş uçaklarının 73 kez Yunan hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

                ABD özel kuvvetler askerleriyle Ege Denizi ve Batı Trakya'da birçok tatbikat düzenleyen Yunanistan, Türkiye'nin tepkisini almamak için bu kez batı kıyılarına seçti.

                Kefalonya Adası'nda gündüz ve gece gerçekleşen tatbikatta Yunan özel kuvvetler askerlerinin yanı sıra donanmaya ait savaş gemisi de yer aldı.

                Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti.

                    Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla peş peşe tatbikatlara girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

                    Selanik'in kuzeyindeki Kılkış'ta zaman zaman kar altında gerçekleşen Pegasus 21 adlı yedi günlük son tatbikata, ABD ordusu Black Hawks helikopterleri ve özel kuvvetler askerleriyle katıldı.

                    Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

                        Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

                        Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

                        Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
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