Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan'da bugün yine manşetler Türkiye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini sayfasına taşıyan Ta Nea gazetesi, 'Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikamız değişmedi' başlığıyla bir haber yayınladı.
Ta Nea, Bakan Akar'ın Ankara ve Atina arasındaki temaslara değindiğini belirterek "Diğer taraftan bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz" dediğini aktardı.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bugün Almanya'da mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüşeceğini kaydeden To Vima ise, manşetini de Türk-Yunan ilişkilerine ayırdı.