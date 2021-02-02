Forbes dergisinin "Afrika'nın En Zenginleri" listesine göre Dangote Group Başkanı Dangote, geçen yıl Afrika'nın en zengin iş insanı unvanını korudu.
Aliko Dangote
Dangote'yi, 8,5 milyar dolarlık servetiyle Mısırlı iş insanı Nassef Sawiris ve 8 milyar dolarlık varlığıyla Güney Afrikalı iş insanı Nicky Oppenheimer takip etti.
Nassef Sawiris
2019'DA DA AFRİKA'NIN EN ZENGİNİ SEÇİLMİŞTİ
63 yaşındaki Dangote, Nijınerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.