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    • 02.02.2021 14:46
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    'nın en zengini oldu

    kıtasının 2020'de en zengin insanı, yaklaşık 12,1 milyar dolarlık servetiyle yine lı iş insanı oldu. dergisinin "Afrika'nın En Zenginleri" listesine göre Dangote Group Başkanı Dangote, geçen yıl Afrika'nın en zengin iş insanı unvanını korudu.

    AA
    İşte Afrika'nın en zengini

    Forbes dergisinin "Afrika'nın En Zenginleri" listesine göre Dangote Group Başkanı Dangote, geçen yıl Afrika'nın en zengin iş insanı unvanını korudu.


    Aliko Dangote

    Dangote'yi, 8,5 milyar dolarlık servetiyle Mısırlı iş insanı Nassef Sawiris ve 8 milyar dolarlık varlığıyla Güney Afrikalı iş insanı Nicky Oppenheimer takip etti.


    Nassef Sawiris

    2019'DA DA AFRİKA'NIN EN ZENGİNİ SEÇİLMİŞTİ
    63 yaşındaki Dangote, Nijınerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.


        Nicky Oppenheimer

        İş dünyasına, gıda ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla giren Dangote, son 10 yılda daha çok petrol ve gaz gibi enerji sektörüne yatırım yaptı.

        Dangote, 2019'da üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın aldı.

        Nijeryalı iş insanı 2019 yılında da Afrika'nın en zengini seçilmişti.
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