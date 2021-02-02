

Nicky Oppenheimer

İş dünyasına, gıda ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla giren Dangote, son 10 yılda daha çok petrol ve gaz gibi enerji sektörüne yatırım yaptı.

Dangote, 2019'da üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın aldı.

Nijeryalı iş insanı 2019 yılında da Afrika'nın en zengini seçilmişti.