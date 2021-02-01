Malezya'daki düğün sosyal medyanın gündemine düştü. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti.
MİLYONLARCA TIKLANDI
5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu.
ESKİ SEVGİLİSİNE SARILDI
Düğüne davet edilen eski sevgili çifti tebrik etmek için yanlarına geldi. Ancak gelinin farklı bir fikri vardı. Eski sevgilisine evlilik yeminin etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti.