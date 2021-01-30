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    • 31.01.2021 00:44
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    , 'nın yönetimi için adayların isimlerini açıkladı

    () (SMIL), 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar 'yı yönetecek birlik hükümetinin yönetimine aday olan isimlerin listesini açıkladı. İşte Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi adayları...

    AA
    BM, Libya adaylarını açıkladı

    (BM) Destek Misyondan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

    Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.

    Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılacak oylamayla belirlenecek.

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    Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor:

    1. Idris Süleyman Ahmed el-Kaid

    2.

    3.

    4. Halid el-Saih

    5. Halid Ammar el-Mişri

    6. Selame Ibrahim el-Guveyyil

    7.

    8. El-Şerif el-Vafi

    9. Selahaddin en-Nemruş

    10. Tarık Abdullah el-Aştar

    11. Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi

    12. Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani

    13. Abdullah Hüseyin el-Lafi

    14. Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr

    15.

    16. Ali Ebu el-Hucub

    17.

    18. Ömar Mehdi Ebuşrida

    19.

    20. Muhammed el-Kammudi el-Hafi

    21. Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi

    22.

    23.

    24. Musa el-Koni

    Başbakanlığa aday olanlar da Arapça alfabetik sırayla şöyle:

    1.

    2.

    3. Usame el-Seyd

    4.

    5.

    6. El-Hermeyn Muhammed el-Hermeyn

    7.

    8. Dau Abdullah Ebu Duveyha

    9. Atıf Milud el-Hasiya

    10.

    11. Abdurrahim Muhtar el-Muntasır

    12. Abdurrezzak Ahmed Abdulkadir

    13. Osman Abdulcelil Muhammed

    14. Fethullah Hüseyin Abdulkerim Muhammed

    15. Fethi Ali Abdusselam Başağa

    16. Fadıl el-Emin

    17. Muhammed el-Ensari

    18. Muhammed Abdullatif el-Muntasır

    19. Muhammed Muin Mansur el-Kikhiya

    20. Muftah Hamadi

    21. Hişam Abdullah Ebu Şuveykat

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    Haberler Dünya BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı