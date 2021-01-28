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    • Dünya
    • 28.01.2021 16:27
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    • 28.01.2021 16:27
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    Alman devi 500 mağazasının kapısına kilit vuruyor

    Dünyanın en büyük kozmetik ve parfüm perakendecilerinden olan merkezli , son dönemde tüketicinin internet üzerinden alışverişe yönelmesi nedeniyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma kararı aldı.

    Dev şirket 500 mağazasının kapısına kilit vuruyor

    Merkezi 'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

    Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar avroya gerilediği belirtildi.

    Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa'da 2 bin 400 mağazasından 500'ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi

    Bu arada, Douglas'ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon avroya geriledi.

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    Haberler Dünya Alman devi 500 mağazasının kapısına kilit vuruyor