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    • 29.01.2021 00:50
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    Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı! Trump'a tepki gösterdi

    Başkanı , ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan 'ın "ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak" için yaptığını söyledi.

    AA
    Biden'dan iki sağlık kararnamesi ve Trump'a tepki

    20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan Biden, başta Trump döneminin tartışmalı politikaları ve yeni tip (Kovid-19) salgını olmak üzere birçok konuda yeni kararnamelere imza atmaya devam ediyor.

    Bugün "sağlık sistemi" başlığında iki ayrı kararname imzalayan Biden, 'te yaptığı konuşmada, "Bugün bu kararnameleri, Trump'ın ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için imzalıyorum." ifadesini kullandı.

    Biden, aslında bugünkü kararların yeni olmadığını, Trump döneminde kaldırılan uygulamaları geri getirdiklerini sözlerine ekledi.

    Bugün imzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, "Obamacare" olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, nın sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.

    Biden ayrıca, "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Kadınların Sağlığının Korunması" başlıklı başka bir kararname daha imzaladı.

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