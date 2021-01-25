Son dakika haberi... 6 Ocak'ta meydana gelen kanlı Kongre baskınının sorumlusu ilan edilen Donald Trump yargılanabilir. Trump'ın azlini isteyen ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen madde, sembolik bir törenle Senato yetkililerine teslim edildi.
Söz konusu resmi belge, Senatodaki yargılama sürecinde savcı görevi görecek olan 9 Temsilciler Meclisi üyesi tarafından ilgili yetkililere elden verildi.
Biri polis toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump'ın suçlu olup olmadığına ise Senatodaki yargılama sonucunda karar verilecek.