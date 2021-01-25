Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.01.2021 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 09:52
    ABONE OL

    : 'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu! "Son 10 yılda gerçekleşen en büyük toplu "

    haberine göre 'nin kentindeki bir evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu olduğu kaydedildi.

    ABD şokta! En büyük toplu cinayet

    Yetkililer, dün yerel saatle 04.00 civarında, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin 'deki bir evde 5 kişinin cesedine ulaştığını açıkladı.

    Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

    Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

    Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu olduğu kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu! "Son 10 yılda gerçekleşen en büyük toplu cinayet"