Savaş teknolojileri alanındaki haberleriyle dikkat çeken Amerikan 'Popular Mechanics'in aktardığına göre, eski bir Amerikan Özel Kuvvetler personeli de olan Christopher C. Miller, bir konuşmasında F-35 savaş jetlerini yerden yere vurdu.
Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir basın toplantısının deşifresine göre, Savunma Bakanı olduğu süreçte Miller, F-35 programına ilişkin bir gazetecinin sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Yanıtında Miller şu ifadelere yer verdi:
'BİR CANAVAR YARATTIK'
"Görevi bırakmak için sabırsızlanıyorum. Ancak bir tarafım da satın alma ve deneme süreçlerinde yer almayı, sorunlarla ilgili konuşmayı seviyordu. F-35'e bakalım. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Dedim ki, 'Ne uçuruyorsunuz?'. Dedi ki, 'F-35.' Ben de, 'Yani bir ... parçası' dedim. O da güldü. Sonra dedim ki, 'Ciddiyim, bana biraz şundan bahsetsene.'