Yanıtında Miller şu ifadelere yer verdi:

'BİR CANAVAR YARATTIK'

"Görevi bırakmak için sabırsızlanıyorum. Ancak bir tarafım da satın alma ve deneme süreçlerinde yer almayı, sorunlarla ilgili konuşmayı seviyordu. F-35'e bakalım. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Dedim ki, 'Ne uçuruyorsunuz?'. Dedi ki, 'F-35.' Ben de, 'Yani bir ... parçası' dedim. O da güldü. Sonra dedim ki, 'Ciddiyim, bana biraz şundan bahsetsene.'