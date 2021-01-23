Her defasında "özgürlükler ülkesi" söyleminin arkasına sığınan ve dünyada işgal etmek istedikleri ülkeler için "demokrasi götürüyoruz" yalanına sığınan ABD son birkaç hafta adeta kendi söylemleriyle sınanıyor.
Trump'ın destekçilerini Kongre Binası'na yollamasıyla başlayan olaylar da Ulusal Muhafızlar başkent Washington sokaklarında konuşlanmış ve Kongre Binası ile Beyaz Saray'ı korumaya çalışmıştı.
Joe Biden'ın yemin edeceği 20 Ocak günü ise 25 bin asker Washington'da Beyaz Saray çevresine yerleştirilmişti.