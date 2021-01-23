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    • 23.01.2021 11:02
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    Yeni 'dan imaj düzeltme çabası

    Başkanı 'ın eşi , 20 Ocak'taki yemin töreni günü otoparkta uyumak zorunda kalan 'la arayı düzeltmek ve imaj çalışması kapsamında askerlerle bir araya gelip hediye kurabiye dağıttı. Biden kendisinin de asker annesi olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Firt Lady'nin imaj düzeltme çabası

    Her defasında "özgürlükler ülkesi" söyleminin arkasına sığınan ve dünyada işgal etmek istedikleri ülkeler için "demokrasi götürüyoruz" yalanına sığınan ABD son birkaç hafta adeta kendi söylemleriyle sınanıyor.

    Trump'ın destekçilerini Kongre Binası'na yollamasıyla başlayan olaylar da Ulusal Muhafızlar başkent Washington sokaklarında konuşlanmış ve Kongre Binası ile Beyaz Saray'ı korumaya çalışmıştı.

    Joe Biden'ın yemin edeceği 20 Ocak günü ise 25 bin asker Washington'da Beyaz Saray çevresine yerleştirilmişti.

        Askerlerin binaların içinde koridorlarda ve otoparklarda uyuması ise tepki çekmişti.

        Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyumasından dolayı sonra özür diledi. First Lady Jill Biden ise askerlere Beyaz Saray'dan hediye olarak bisküvi getirerek bazı birliklere şahsen teşekkür etmek için ziyaret etti.



        ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde güvenliği sağlamak için başkent Washington DC'de güvenliği sağlaması için 25 binden fazla asker gönderilmişti.

            Tören bitimiyle yer sıkıntısı çekildiği için yakındaki bir garajda uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar'ın yerde yattığı fotoğraflar tepki çekti.



            ABD medyasında çıkan haberlere göre, Biden dün Ulusal Muhafız Büro şefini aradı ve yaşanan durum için özür diledi.

            Diğer yandan First Lady Jill Biden ise askerlere sepetler içinde Beyaz Saray'dan hediye bisküvi getirerek "Ben sadece beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim" dedi.

            "BEN DE ASKER ANNESİYİM"
            Ziyareti sırasında, Joe Biden'ın ilk eşinden olan ve 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ı kastederek "Ben de bir Ulusal Muhafız annesiyim" diyen First Lady, kurabiyelerin, haftalardır zor şartlarda görev yapan askerlere küçük bir teşekkür olduğunu söyledi. Beau Biden'ın, 2008-2009 yılları arasında Irak'ta görev yaptığını hatırlatan Jill Biden, eşinin de askerlere minnetlerini ilettiğini söyledi. First Lady, "Sizlere tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ulusal Muhafızlar, Biden ailesinin kalbinde her zaman özel bir yere sahiptir" dedi.
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