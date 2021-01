Diğer yandan First Lady Jill Biden ise askerlere sepetler içinde Beyaz Saray'dan hediye bisküvi getirerek "Ben sadece beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim" dedi.

"BEN DE ASKER ANNESİYİM"

Ziyareti sırasında, Joe Biden'ın ilk eşinden olan ve 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ı kastederek "Ben de bir Ulusal Muhafız annesiyim" diyen First Lady, kurabiyelerin, haftalardır zor şartlarda görev yapan askerlere küçük bir teşekkür olduğunu söyledi. Beau Biden'ın, 2008-2009 yılları arasında Irak'ta görev yaptığını hatırlatan Jill Biden, eşinin de askerlere minnetlerini ilettiğini söyledi. First Lady, "Sizlere tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ulusal Muhafızlar, Biden ailesinin kalbinde her zaman özel bir yere sahiptir" dedi.