Donald Trump önceki gün ABD Başkanlığı'nı Joe Biden'a devretti. Trump çifti Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya gitti. Dünyanın konuştuğu çift artık Beyaz Saray'da olmasa da ABD basını arkalarından konuşulmaya devam ediyor.
AYRI YATAKLARDA UYUYORLARDI
ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.
MUTSUZ DEĞİL
ABD medyasının iddiasında, önceki gün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.