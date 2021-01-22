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    • 22.01.2021 09:11
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    basınından bomba iddia: ile ayrı yataklarda uyuyordu

    , ve dünya tarihinin gördüğü en ilginç başkan oldu. Trump görevi bıraksa da hakkındaki iddialar hala devam ediyor. ABD basını son olarak Donald Trump ile eşi 'ın 'da ayrı yataklarda uyuduğunu iddia etti.

    Bomba iddia! Trump ile eşi ayrı yataklarda...

    Donald Trump önceki gün ABD Başkanlığı'nı Joe Biden'a devretti. Trump çifti Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya gitti. Dünyanın konuştuğu çift artık Beyaz Saray'da olmasa da ABD basını arkalarından konuşulmaya devam ediyor.

    AYRI YATAKLARDA UYUYORLARDI
    ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

    MUTSUZ DEĞİL
    ABD medyasının iddiasında, önceki gün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.

        "KENDİ YATAK ODASINDA UYUDU"
        Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi.

        CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli,

        "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.
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