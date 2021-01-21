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    • 21.01.2021 11:29
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    SON DAKİKA HABERİ: 'ta patlama! 3 ölü 16 yaralı

    Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ilk iş gününde 'ta patlama meydana geldi. , kentin merkezinde patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre Bağdat'ta meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

    AA

    Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ilk iş gününde Bağdat'ta patlama meydana geldi.

    3 ÖLÜ, 16 YARALI
    Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

    İNTİHAR SALDIRISI
    Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

    HENÜZ SAHİPLENEN YOK
    Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA HABERİ: Bağdat'ta patlama! 3 ölü 16 yaralı