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    • Dünya
    • 21.01.2021 22:11
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    • 21.01.2021 22:22
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    , ve sırtını PKK/YPG/PYD'ye yaslayan 'ın hapisten çıkması için elinden geleni yapacak

    () Genel Kurulu'nda "'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu" konulu oturum düzenlendi. Terör örgütü destekçilerini, gazeteci ve siyasi nitelendirmeleriyle masumlaştırılan açıklamalar yapıldı. Ve Türkiye ile görüşmelerde bu tutuklamalara karşılık katılım süreci üzerinden baskı yapılması konuşuldu.

    AA
    Avrupa, Demirtaş için elinden geleni yapacak

    Oturumda, Dışişleri Bakanı ile o sırada görüşmede olan (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına 'nun eşitlikten sorumlu üyesi , milletvekillerinin ardından bir konuşma ytı.

    Dalli, 'nin 'deki insan hakları konusunda endişelerini defalarca ilettiğini, eksikliklerin giderilmesine yönelik tavsiyelerin Komisyonun Türkiye hakkındaki yıllık raporunda yer aldığını söyledi.

    Türkiye'de ve 'nin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği yönünde karar aldığını ifade eden Dalli, 'li belediye başkanları hakkında alınan kararların endişe verici olduğunu savundu.

    Dalli, Türkiye'nin terörle mücadelesinin meşru hak olduğunu ancak hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel haklara da uyma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

    AP'DE DEMİRTAŞ ÇABASI

    Oturumun ardından AP'de "Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu" hakkında siyasi grupların ortak karar tasarısı oylandı. Kabul edilen tasarıda, eski HDP Eş Genel Başkanları 'ın acilen salıverilmesi, ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi istenerek, AİHM'nin Demirtaş davasıyla ilgili kararları hatırlatıldı.

    TERÖR YANDAŞLARINA "GAZETECİ VE SİYASİ" DEDİLER!

    Demirtaş'ın yanı sıra insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenler hakkındaki davaların AB yetkilileri, kurumları ve AB üyeleri tarafından Türk muhataplarıyla temaslarında gündemde tutulması talep edilen tasarıda, bu kişilere destek verilmesi istendi.

    TÜRKİYE'YE SERBEST BIRAKMA KARŞILIĞINDA....

    Tasarıda ayrıca Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni sayfa açma niyeti, reformlar yapma kararlığı ve AB'ye katılım sürecine bağlılığının not edildiği, AB'nin de yeni bir başlangıca açık olduğu ancak daha derin ilişkilerin somut ilerlemelere bağlı olduğu belirtildi.

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    Haberler Dünya AP, Selahattin Demirtaş ve sırtını PKK/YPG/PYD'ye yaslayan Figen Yüksekdağ'ın hapisten çıkması için elinden geleni yapacak