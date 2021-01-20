



BU BİR SİLAH

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, "Arkanda ne var dostum?" diyen polis memuruna Crawford, "Bu bir silah. Görmek ister misin?" diye cevap verdi. Crawford, daha sonra polisin dur ve ellerini kaldır emirlerini görmezden geldi. Bu sırada bir memurun, "Jordan, seni öldürmek istemiyoruz. Hemen dur kardeşim. Dur" diye bağırması duyuldu.