Basındaki yorumlarda, Conte ve koalisyon ortaklarının, Senatoda güven oylamasında kendilerine destek olan bağımsız senatörlerin desteğini alarak güçlü bir çoğunlukla yola devam etme niyetinde olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Başbakan Conte'nin ciddi bir kabine revizyonuna gidebileceği yorumları yapıldı.

2. CONTE HÜKÜMETİ

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti.