"ZATEN BİZE KİMSE İNANMIYOR"

Giorgos Filis " Büyük güçler bize güveniyor mu?" sorusuna ise şaşırtıcı bir yanıt verdi. "Büyük güçler bize güvenmiyor" diyen Filis, "Büyük güçler bize güvenmiyor. Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis'in "Çarpışması" olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye'den özür diledi. Ayrıca Yunanistan'ın asla ilk saldırıda bulunmayacağını söyledi. Ona bu cümleyi yazan utanmalıdır! Türkiye bunu nasıl algılıyor? Size ne yaparsa yapsın, sizin cevap veremeyeceğinizi görüyor. Tarihimizin ve kültürümüzün bir kısmını teslim etme noktasına geldik. Fransızlar veya İsrailliler bizimle nasıl ittifak kuracaklar ki? Zaten bize kimse inanmıyor!" ifadelerine yer verdi.