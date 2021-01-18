Son zamanlarda özellikle Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak hamlelerde bulunan Yunanistan'dan Türk savunma sanayiisi hakkında flaş bir itiraf geldi.
Avrupa İşleri Profesörü ve Uluslararası İlişkiler Analisti, Jeopolitik Güvenlik Uzamanı Dr. Giorgos Filis Yunan haber sitesi Pentapostagma'dan Andreas Mountzouroulias'a verdiği röportajında ABD'deki siyasi kriz ve Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE İLE UFAK BİR ÇATIŞMA YAŞANABİLİR"
Yunanistan'ın Türkiye ile 2021 yılında ufak bir çatışma yaşayacağını ileri süren Giorgos Filis, "Türkiye ile büyük bir savaşta bulunmayacağız. Çatışmanın 2 ila 2 gün süresi olacak. . Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis'in "Çarpışması" olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye'den özür diledi. Bunu hatırlatırım" dedi.
"ZATEN BİZE KİMSE İNANMIYOR"
Giorgos Filis " Büyük güçler bize güveniyor mu?" sorusuna ise şaşırtıcı bir yanıt verdi. "Büyük güçler bize güvenmiyor" diyen Filis, "Büyük güçler bize güvenmiyor. Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis'in "Çarpışması" olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye'den özür diledi. Ayrıca Yunanistan'ın asla ilk saldırıda bulunmayacağını söyledi. Ona bu cümleyi yazan utanmalıdır! Türkiye bunu nasıl algılıyor? Size ne yaparsa yapsın, sizin cevap veremeyeceğinizi görüyor. Tarihimizin ve kültürümüzün bir kısmını teslim etme noktasına geldik. Fransızlar veya İsrailliler bizimle nasıl ittifak kuracaklar ki? Zaten bize kimse inanmıyor!" ifadelerine yer verdi.
"FRANSA TÜRKLERİ ENGELLESİN"
Filis, Yunanistan ile Fransa arasında yapılan savunma işbirliği anlaşmasına da eleştirilerde bulundu. "Dışişleri Bakanı (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) bize geciken anlaşmayla ilgili bize cevap vermelidir. Dışişleri Bakanı'na inanmak istiyorum" diyen Filis, "Önemli olan Fransa ile askeri anlaşmayı almamız önemli.
Ara çözüm, ülkemizde bir Rafale filosu ve iki Fransız fırkateyni olabilir, bir üs inşa etmek değil, Fransızlar, Yunanlıların yaptığı aynı şeyleri yapsın, Türkleri (Ege ve Doğu Akdeniz semalarında ve denizde) engellesin. Fransızlar için mesele Belharralardaki üç milyar değil, zaten bu parayı Rafale'den aldılar. Bu bir para meselesi değil, Yunanistan'ın siyasi iradesi meselesidir. Fransa bölgede güçlenen Türkiye'yi büyük bir tehlike olarak algılıyor. Fransız devletinin ve Fransa'nın Kuzey Afrika'daki varlığı tehlikede. Atina, Fransa ile savunma anlaşmasının gecikmesi konusunda bize cevap vermelidir. Halen görüşmelerde olduğumuzu söyleyen Dışişleri Bakanı'na inanmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE 40 YIL SONRA BÜYÜK SAVUNMA SANAYİİ OLUŞTURDU, GÜÇLENDİ"
Filis, Yunan savunma sanayii ile Tür sanayiindeki gelişmeleri kıyaslayarak "1974 Kıbrıs krizi sonrası, ABD'nin Türkiye ambargosunun ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dağıldığını iddia etti. Filis, Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayiindeki gelişmesine dikkat çekerek, "40 yıl sonra Türkiye büyük bir savunma sanayisi oluşturdu.
ABD'nin son yaptırımlarıyla alakasız ne olursa olsun, Türkler kendilerini güçlü hissediyor. Güçlendiler. Önceki yıllarda, bazı Yunan hükümetleri savunma sanayisini geliştirmek için hamleler yaptı. Ama hepsi dağıldı! Sanki ülke büyük güçlerden bağımsızlık kazanmak istemiyor. Yunan devleti istediği zaman yapabilir. İnsan kaynağı mevcut ama siyasi irade yok" dedi.
YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME
İstikşafi ne demek? İstikşafi TDK anlamı nedir? İstikşafi görüşme nedir? Türkiye ve Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra Ege ve Doğu Akdeniz meselelerinin ele alınacağı istikşafi görüşme yapılacak. Peki istikşafi görüşme nedir?
İSTİKŞAFİ NE DEMEK?
İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.
Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.
Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.
İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NEDİR?
Türkiye ve Yunanistan arasında ilk istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında başlatıldı.
Taraflar, 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi görüşmelerde yeni bir tur düzenlenemedi.
Yakın dönemde Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise taraflar arasında diyaloğun tesis edilmesinin önemini tekrar ortaya koydu.
GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantılar saat 15'te Brüksel'de yeniden başlayacak.
KRİTİK MADDE ELE ALINACAK
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir basın açıklaması sırasında "Yunanistan ile görüşmeler noktasında bu konuda biz olumlu yaklaştık" demişti.