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    • 19.01.2021 00:33
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    , 'yi "riskli ülkeler" listesinden çıkardı

    ülkesi , yeni tip (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında haftalık yayınladığı riskli ülkeler listesinden ’yi çıkardı.

    AA
    Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı

    , bu kararını 'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.

    Öte yandan tarafından alınan karara göre, Kovid-19'a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

    Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.

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    Haberler Dünya Romanya, Türkiye'yi "riskli ülkeler" listesinden çıkardı