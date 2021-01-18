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    • 18.01.2021 17:35
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    • 18.01.2021 17:35
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    'ın başkenti 'de bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

    'ın başkenti 'de bulunan Çar Kale Çardehi bölgesinde sivil araçla düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    takvim.com.tr
    AA
    Kabil'de bombalı saldırı!

    Afganistan'da Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, sivil bir araca yerleştirilen bombanın, Kabil'in Çar Kale Çardehi bölgesinde patlatıldığını söyledi.



    1 ÖLÜ 1 YARALI
    Faramarz, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



    TALİBAN SALDIRISINDA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ
    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

    Olaya ilişkin Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi'nin basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

    Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

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