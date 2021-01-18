



TALİBAN SALDIRISINDA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.



Olaya ilişkin Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi'nin basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

