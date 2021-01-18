3 aydır havalimanında yaşıyor! Nedeni ise şoke edecek!

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

ABD'de California eyaleti 2 milyon 962 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 121 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 560 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 800 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 560 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 456 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.