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    • 15.01.2021 15:52
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    • 15.01.2021 16:18
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    SON DAKİKA: 'da hükümet istifa etti

    Son dakika haberi: 'da başbakanlığını 'nin yaptığı koalisyon hükümeti, ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti.

    AB ülkesinde hükümet istifa etti

    Başbakanı hükümetinin, çocuk yardımları skandalı kapsamında binlerce insanı yanlışlıkla dolandırıcıkla suçladığının ortaya çıkmasının ardından seçimlere 2 ay kala istifa kararı aldı.

    17 MART'TA SEÇİM VAR
    Parlamento raporu, sanığa masumiyetlerini kanıtlama şansı vermeden binlerce euro desteği geri çekmeyi 'benzeri görülmemiş bir adaletsizlik' olarak nitelendirdi. Hollanda, 17 Mart 2021'de ülkenin yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Hollanda'da hükümet istifa etti