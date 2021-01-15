Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümetinin, çocuk yardımları skandalı kapsamında binlerce insanı yanlışlıkla dolandırıcıkla suçladığının ortaya çıkmasının ardından seçimlere 2 ay kala istifa kararı aldı.

17 MART'TA SEÇİM VAR

Parlamento raporu, sanığa masumiyetlerini kanıtlama şansı vermeden binlerce euro desteği geri çekmeyi 'benzeri görülmemiş bir adaletsizlik' olarak nitelendirdi. Hollanda, 17 Mart 2021'de ülkenin yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek.