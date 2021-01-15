Son dakika: ABD'deki kanlı Kongre baskınının ardından flaş gelişme! Federal soruşturma başlatıldı





6 OCAK VE ÖNCESİ TETKİK EDİLECEK

Bu kapsamda özellikle Adalet Bakanlığına bağlı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Washington'daki Ulusal Muhafızların bağlı olduğu Pentagon'un 6 Ocak ve öncesinde görevlerini nasıl icra ettikleri tetkik edilecek.