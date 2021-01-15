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    • Dünya
    • 15.01.2021 22:32
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    • 15.01.2021 23:05
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    Son dakika: ABD'deki kanlı Kongre baskınının ardından flaş gelişme! Federal soruşturma başlatıldı

    Son dakika haberi... ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin federal müfettişler, Kongrenin güvenliği ile ilgili kurumların eksiklik veya zafiyetlerinin olup olmadığına ilişkin birden fazla soruşturma başlattı.

    AA
    ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

    6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Amerikan kamuoyunda "güvenlik zafiyeti" tartışmaları devam ederken ilgili kurumların başmüfettişlerinin olayla ilgili soruşturmalarına başladıkları bildirildi.



    İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK
    Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesindeki başmüfettişlerin koordineli bir şekilde başlattıkları soruşturmalarda, söz konusu kurumların baskın sürecinde ihmallerinin olup olmadığı araştırılacak.



    6 OCAK VE ÖNCESİ TETKİK EDİLECEK
    Bu kapsamda özellikle Adalet Bakanlığına bağlı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Washington'daki Ulusal Muhafızların bağlı olduğu Pentagon'un 6 Ocak ve öncesinde görevlerini nasıl icra ettikleri tetkik edilecek.



    6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.



    AZİL MADDESİ KABUL EDİLDİ
    Olayların sorumlusu olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "isyana teşvik" suçlamasını içeren azil maddesi, Temsilciler Meclisinde 13 Ocak'ta kabul edilmişti.
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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'deki kanlı Kongre baskınının ardından flaş gelişme! Federal soruşturma başlatıldı