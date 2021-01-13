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    • 13.01.2021 18:06
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    : --Pakistan üçlü işbirliğimizi derinleştirmeye karar verdik

    Gelen son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi, "(--Pakistan) Üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi.

    AA
    Pakistan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması

    Son dakika haberi...

    , ve Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı'nda önemli açıklamalar geldi.

    Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan) Üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik" dedi.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" ifadelerii kullandı.

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    Haberler Dünya Pakistan: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü işbirliğimizi derinleştirmeye karar verdik