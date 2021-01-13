Çalınan yiyecekler arasında meyve, sebze, yoğurt, tatlı ve içeceklerin olduğu açıklandı.

ŞOFÖR ÖLÜMLE TEHDİR EDİLDİ

Kamyon sürücüsü polise verdiği ifadesinde, karda mahsur kaldıktan sonra teknik yardım talebinde bulunduğunu ve aracı terk ederek eve gitmeye karar vermesinin ardından yağmanın başladığını ifade etti. Sürücü, ilerleyen saatlerde aracı kontrol etmek için olay yerine döndüğünü fakat hiçbir şey yapamadığını, hatta bazı yağmacılar tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.