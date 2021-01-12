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    • 13.01.2021 00:09
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    ’li biyoteknoloji şirketi, in yerini tespit edebilecek bir teknoloji üretti

    'li biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta li bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. Söz konusu ilaç kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorluyor.

    DHA
    Kanserin yeri, yeni teknolojiyle tespit edilebilecek

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı belirtildi.

    Earli'nin kurucu ortağı ve CEO'su Cyriac Roeding (solda) ve kurucu ortağı ve Bilimsel Baş Sorumlusu Dr. David Suhy (sağda) merhum Dr.

    ABD'nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.

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