ABD'de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurdu.

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns'ün ABD'yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi.

Biden'ın, CIA Başkanlığına aday gösterdiği Burns'ün, kendisi gibi istihbaratın siyasetle ilgisi olmadığını düşündüğü kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Burns, tehditleri hudutlarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlarla yüzleşmek için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek." ifadesi kullanıldı.

64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığında 33 yıl hizmet vermişti.

WILLIAM J. BURNS KİMDİR?

62 yaşındaki William J. Burns, 2015 Şubatından beri, ABD'de uluslararası ilişkiler alanındaki en eski düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'in başkanıdır. Kendisi 2011 Temmuz-2014 Kasım arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda dışişleri bakan yardımcısı olarak, 2008-2011 Temmuz arasında siyasi ilişkiler müsteşarı ve 2005-2008 arasında ABD Rusya Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Dışişleri'nde 33 yıllık hizmeti boyunca daha birçok görevde bulunmuştur. 11 Şubat 2015'ten bu yana direktörlük yapmaktadır.

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