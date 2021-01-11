Kongre ve Temsilciler Meclisinin Demokratların kontrolünde olmasının Kabinenin onaylanmasına ve önemli federal kurumlara yapılan atamaların hızlandırılmasına yardımcı olacağı aktarılan açıklamada, yeni yönetimin geçen yıl aralık ayında geçirilen mevcut destek paketine ek olarak 700-800 milyar dolarlık ilave bir paket arayışına girmesinin beklendiği kaydedildi.