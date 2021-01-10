



Hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 78 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 174 artışla 1 milyon 617 bin 804'e çıktı.

"BÜTÜN İTALYANLARI SONBAHARA KADAR AŞILAYABİLECEĞİZ"

COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 589 bin 798'e ulaştı.