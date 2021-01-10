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    • 10.01.2021 23:40
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    'da son 24 saatte 361 kişi yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti

    'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 361 artarak 78 bin 755'e yükseldi. Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 579 bin 932, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 615 olarak açıklandı.

    AA

    İtalya Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini açıkladı. Son 24 saatte 18 bin 627 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,3 oldu.



    VAKA SAYISI 2 MİLYON 276 BİN 491'E ÇIKTI
    Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491'e ulaştı.

    Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 579 bin 932'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi.



    Hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 78 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 174 artışla 1 milyon 617 bin 804'e çıktı.

    "BÜTÜN İTALYANLARI SONBAHARA KADAR AŞILAYABİLECEĞİZ"
    COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 589 bin 798'e ulaştı.



    Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, "Aşı olmak isteyen bütün İtalyanları sonbahara kadar aşılayabileceğiz" dedi.

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    Haberler Dünya İtalya'da son 24 saatte 361 kişi yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti