İtalya Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini açıkladı. Son 24 saatte 18 bin 627 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,3 oldu.
VAKA SAYISI 2 MİLYON 276 BİN 491'E ÇIKTI
Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 579 bin 932'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 78 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 174 artışla 1 milyon 617 bin 804'e çıktı.
"BÜTÜN İTALYANLARI SONBAHARA KADAR AŞILAYABİLECEĞİZ"
COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 589 bin 798'e ulaştı.