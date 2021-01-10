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    • 11.01.2021 06:02
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    'nden flaş ile normalleşme açıklaması!

    ile anlaşmanın ardından 'nden bir ile ilgili normalleşme isteği açıklaması daha geldi. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı gaş yaptığı açıklamada ilişkilerin normalleşmesini istediklerini ifade etti.

    BAE'den Türkiye açıklaması

    ile anlaşmanın ardından 'nden bir ile ilgili normalleşme isteği açıklaması daha geldi. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı gaş yaptığı açıklamada ilişkilerin normalleşmesini istediklerini ifade etti.

    AB SÜRECİ ÜMİT VERİCİ
    "Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde 'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti.

    NORMALLEŞTİRMEK İSTİYORUZ
    Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz." dedi.

    MÜSLÜMAN KARDEŞLER ŞARTI
    Türkiye ve (İhvan) Teşkilatı arasındaki ilişkilere de değinen Gargaş, "'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız." görüşünü belirtti.

    NE OLMUŞTU?
    , , ve , 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

    Katar anlaşmasının ardından BAE kanadından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye başlamıştı. Gargaş, son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin Türkiye'nin 'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti.

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    Haberler Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Türkiye ile normalleşme açıklaması!