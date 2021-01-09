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    Trump tavır! Biden'ın yönetimi teslim alacağı törene katılmayacak

    Başkan Donald Trump yanlıları, ABD Kongre binasını bastı! Trump ve ailesi ise inanılmaz anları dans ederek kutladı! O anların görüntüsü infiale yol açtı. Öte yandan Trump, Biden'ın yönetimi teslim alacağı 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

    Trump tavır!
    Trump, gelenekleri yıkmaya devam ediyor. Trump, ABD Başkanı seçilen Biden'ın yönetimi teslim alacağı 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

    150 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek olan Trump, 2016 yılında böyle yemin etmişti.

    NÜKLEER SAVAŞ BAŞLATABİLİR
    Başkanı Pelosi, ile görüştüğünü açıkladı. Pelosi. görüşmede Trump'ın bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele aldıklarını söyledi.

    TWİTTER'I VAR INSTAGRAM'I YOK
    TRUMP'IN Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engeli sona erdi. CEO'su , devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıkladı.



    SALDIRI SIRASINDA DANS ETTİLER
    ABD'deki Kongre baskınının yankısı sürerken sosyal medyada paylaşılan video infiale yol açtı. Söz konusu videoda Donald Trump, kızı ile oğulları . ile Eric de vardı. Görüntülerde Trump ailesi bir yandan önlerindeki ekranlarda baskını izlerken bir yandan da şakalaşıp dans ediyordu.



    . odada bulunan Özel Kalem Müdürü 'u yanına alarak babası için "Gerçek bir savaşçı" ifadelerini kullandı. Meadows ise bu yoruma yaptığı el işaretiyle destek verirken görüldü.



    JETGİLLER
    Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent 'daki gösterilere katıldı.



    Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.






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