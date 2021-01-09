Trump tavır! Biden'ın yönetimi teslim alacağı törene katılmayacak

Trump, gelenekleri yıkmaya devam ediyor. Trump, ABD Başkanı seçilen Biden'ın yönetimi teslim alacağı 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.
150 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek olan Trump, 2016 yılında böyle yemin etmişti.
NÜKLEER SAVAŞ BAŞLATABİLİR
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştüğünü açıkladı. Pelosi. görüşmede Trump'ın bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele aldıklarını söyledi.
TWİTTER'I VAR INSTAGRAM'I YOK
TRUMP'IN Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engeli sona erdi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıkladı.
SALDIRI SIRASINDA DANS ETTİLER
ABD'deki Kongre baskınının yankısı sürerken sosyal medyada paylaşılan video infiale yol açtı. Söz konusu videoda Donald Trump, kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ile Eric de vardı. Görüntülerde Trump ailesi bir yandan önlerindeki ekranlarda baskını izlerken bir yandan da şakalaşıp dans ediyordu.
Donald Trump Jr. odada bulunan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u yanına alarak babası için "Gerçek bir savaşçı" ifadelerini kullandı. Meadows ise bu yoruma yaptığı el işaretiyle destek verirken görüldü.
JETGİLLER
Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent Washington'daki gösterilere katıldı.
Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.
150 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek olan Trump, 2016 yılında böyle yemin etmişti.
NÜKLEER SAVAŞ BAŞLATABİLİR
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştüğünü açıkladı. Pelosi. görüşmede Trump'ın bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele aldıklarını söyledi.
TWİTTER'I VAR INSTAGRAM'I YOK
TRUMP'IN Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engeli sona erdi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıkladı.
SALDIRI SIRASINDA DANS ETTİLER
ABD'deki Kongre baskınının yankısı sürerken sosyal medyada paylaşılan video infiale yol açtı. Söz konusu videoda Donald Trump, kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ile Eric de vardı. Görüntülerde Trump ailesi bir yandan önlerindeki ekranlarda baskını izlerken bir yandan da şakalaşıp dans ediyordu.
Donald Trump Jr. odada bulunan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u yanına alarak babası için "Gerçek bir savaşçı" ifadelerini kullandı. Meadows ise bu yoruma yaptığı el işaretiyle destek verirken görüldü.
JETGİLLER
Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent Washington'daki gösterilere katıldı.
Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.