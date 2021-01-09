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    • 09.01.2021 19:59
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    Başkanı PKK'nın 'teki kirli planını deşifre etti!

    Başkanı A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirlediğini açıkladı. Salihi, terör örgütünün son dönemde 'taki Türkmenlere yönelik tehditlerini arttırdığına dikkat çekti.

    AHaber
    Salihi PKK'nın kirli planını deşifre etti!

    Başkanı A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    IRAK TÜRKMENLERİ PKK'NIN HEDEFİNDE
    ve 'ta saldırılarını sürdüren terör örgütü PKK, diğer yandan da uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor.

    Özellikle ve çevresinde yoğunlaşan zehir ticareti, gençlerin hayatını tehdit ediyor. Teröristler son dönemde bölgede suikastlerini de yoğunlaştırmış durumda. Peki Irak'ta merkezi yönetimin terörle mücadelesi ne durumda? Irak Türkmenleri, teröristlerin neden hedefinde? Tüm bu soruları Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'de cevapladı.

    SORU: Sayın Salihi, ilk olarak şununla başlayalım, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın özellikle Kerkük ve çevresinde zehir ticaretiyle gençleri hedef aldığını açıkladınız. Örgüt bu ticareti nasıl gerçekleştiriyor?

    SALİHİ: Kerkük ve çevresinde terör örgütü unsurlarının barındırılması bizim için can güvenliği meselesidir. Iraklı makamlar ve istihbarat birimlerinin raporlarında örgütün Türkmenleri ve Türkmen cephesini hedef haline getirdiğini bildirdiler.

    SORU: Sayın Salihi, peki teröristler Kerkük'e uyuşturucu girişini nasıl gerçekleştiriyor? Bu ticarete hangi güçler müsaade ediyor?

    SALİHİ: Çoğu kontrol noktası 'ın kontrolünde. diğer noktalarda da suistimal var.

    SORU: Sincar'ın güvenliğini sağlamak için Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan bölgesel yönetimi arasında imzalanan Sincar anlaşmasının ardından terör örgütü PKK, ülke içinde eylem düzenlemeye devam ediyor. Teröristler Sincar'dan çıkmaya başladı mı ve buradan çıkan teröristlerin Kerkük ve çevresine yerleşme ihtimali var mı?

    SALİHİ: Sincar'dan çıkan örgüt üyeleri 'a yerleşecek söylentisi var. Bu durum Kerkük için tehlike arz ediyor.

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