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    • Dünya
    • 06.01.2021 21:53
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    • 06.01.2021 21:53
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    , ’nün saldırı tehditlerine karşı kıyısına demir kubbe yerleştirdi

    , ’deki ’nün saldırı tehditlerine karşı kıyısına hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi yerleştirdi.

    AA
    İsrail Kızıldeniz'e demir kubbe yerleştirdi

    'in gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde, kıyısında bulunan kentinin farklı noktalarına demir kubbe sistemi yerleştirdiği açıklandı.

    Haberde, söz konusu adımın 'deki nün tehditleri ile 'ın 'nda "terör örgütlerinin" faaliyetleri nedeniyle atıldığına dikkat çekildi.

    ALARM DURUMUNA GEÇMİŞTİ...
    İsrail makamları, lı nükleer bilimci 'nin 'da suikaste kurban gitmesinin ardından, İran'ın , ile ve Yemen'deki Husi tehdidine karşı alarm durumuna geçmişti.

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