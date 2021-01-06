İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentinin farklı noktalarına demir kubbe sistemi yerleştirdiği açıklandı.



Haberde, söz konusu adımın Yemen'deki İran destekli Husi Ensarullah örgütünün tehditleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "terör örgütlerinin" faaliyetleri nedeniyle atıldığına dikkat çekildi.

ALARM DURUMUNA GEÇMİŞTİ...

İsrail makamları, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da suikaste kurban gitmesinin ardından, İran'ın Suriye, Lübnan ile Gazze Şeridi ve Yemen'deki Husi tehdidine karşı alarm durumuna geçmişti.



