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    • Dünya
    • 06.01.2021 19:25
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    • 06.01.2021 19:25
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    İhanete bir imza daha! İsrail ile arasındaki "normalleşme anlaşması" 'da imzalandı

    İsrail ile arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşma, Sudan’ın başkenti 'da törenle imzalandı. Sudan, böylece (BAE) ve ’in ardından İsrail ile ilişkileri resmen normalleştirdi.

    Hartum'da ihanete bir imza daha!

    İsrail ile arasında varılan normalleşme anlaşması için resmi imza töreni, başkent 'da Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde yapıldı.

    Törene, , Sudan Maliye Bakanı ve Sudan Adalet Bakanı katıldı.

    "İBRAHİM ANLAŞMASI"
    Mnuchin ile Abdulbari, " ()" adı verilen metni imzaladı.

    Anlaşmaya imza atan Sudan, böylece (BAE) ve 'in ardından İsrail ile ilişkileri resmen normalleştirdi.

    BAE VE BAHREYN DE İBRAHİM ANLAŞMASI'NI İMZALAMIŞTI
    BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları, eylülde 'da düzenlenen törenle İbrahim Anlaşması'na imza atmışlardı.

    ABD Başkanı , ekimde Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini açıklamıştı.

    BORCUN SİLİNMESİNE KARŞILIK...
    Sabah saatlerinde de Bakanı Mnuchin ile Sudan Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali, Sudan'ın 'na 1 milyar dolarlık borcunun silinmesi için mutabakat zaptı imzalamıştı.

    Anlaşma ile Sudan, 27 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Bankasından yıllık 1 milyar doları aşkın finansmana erişim hakkını elde etmişti.

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    Haberler Dünya İhanete bir imza daha! İsrail ile Sudan arasındaki "normalleşme anlaşması" Hartum'da imzalandı