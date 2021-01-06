



Söz konusu ses kaydının korsan bir şekilde yayınlanması olayı, ABD yasalarına göre suç sayılan 'havacılık frekanslarının ihlali' gerekçesiyle soruşturuluyor. Herhangi bir ihlal, pilotların uçaklarını nasıl ve nerede uçuracakları konusunda aldıkları mesajlara müdahale etmek için kullanılabileceği ile ilgili.



İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili CNN'e 'Tehdit bilinen herhangi bir istihbaratla eşleşmiyor.' dedi.