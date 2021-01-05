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    • 06.01.2021 17:20
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    Son dakika: 'dan salgınına yönelik alınan kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı

    Başbakanı , 16 eyalet lideri ile birlikte video konferansı üzerinden (Covid-19) zirvesi gerçekleştirdi. Zirvenin ardından koronavirüs kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

    Almanya'dan kısıtlamalarda yeni karar!

    'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

    Almanya'da hükümet (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri sertleştirerek, ülkede vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelere seyahat kısıtlaması getirdi.

    Koronavirüs (Covid-19) salgınında 'da en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Almanya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Almanya Başbakanı , 16 eyalet lideri ile birlikte video konferansı üzerinden korona virüs (Covid-19) zirvesi gerçekleştirdi.

    YÜKSEK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELERE YAPTIRIM KARARI
    Görüşmede, federal ve eyalet hükümetleri, yüksek vakaların görüldüğü bölgelere yaptırım getirdi. Alınan karara göre, 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık 200 yeni vaka tespit edilmesi halinde yerleşim yeri riskli bölge olarak belirlenecek. Bu riskli bölgelerde ikamet edenler ise bulundukları yerleşim yerinden ancak 15 kilometre uzaklaşabilecek. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlardan geçerli bir nedeni olanlar ise bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

    Almanya genelinde nüfusu 100 bin ve üzeri olan 70 bölgede haftalık 200 yeni vakaya rastlandığı açıklandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya'dan koronavirüs salgınına yönelik alınan kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı