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    • 05.01.2021 23:08
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    ve 'dan kararı: Günlük üretim 75 bin varil artırılacak

    Son dakika haberi... ve 'dan dikkat çeken bir karar geldi. İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji bakanları toplantısında, Kazakistan ve Rusya'nın günlük petrol üretiminin şubat ve mart aylarında 75 bin varil artırılması kararı alındı.

    AA
    Kazakistan ve Rusya'dan petrol kararı

    ve 'dan dikkat çeken bir karar geldi.

    Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan ev, + grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

    Video konferans yoluyla yapılan toplantıda, şubat-mart döneminde OPEC+ ülkelerindeki günlük ham üretim kesintisi miktarının mevcut 7,2 milyon varil düzeyinde devam etmesi kararlaştırıldı.

    GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ AŞAMALI OLARAK 75 BİN VARİL ARTIRILACAK
    Öte yandan, toplantıda, söz konusu dönemde Kazakistan ve Rusya'nın günlük petrol üretimini aşamalı olarak 75 bin varil artırması konusunda anlaşma sağlandı. İki ülke için bu artış, 'daki orantılı ve gönüllü üretim kesintisi sayesinde karşılanacak.

    Aralık ayı başında toplanan OPEC+ ülkeleri, bundan sonra aylık toplantılar yapma konusunda anlaşmışlardı.

    2016'dan itibaren OPEC+ ülkesi olan Kazakistan, 30 milyar varil petrol rezervi ile dünyada 11'inci sırada yer alıyor.

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