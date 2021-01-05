Kazakistan ve Rusya'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Nurlan Nogayev, OPEC+ grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda, şubat-mart döneminde OPEC+ ülkelerindeki günlük ham petrol üretim kesintisi miktarının mevcut 7,2 milyon varil düzeyinde devam etmesi kararlaştırıldı.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ AŞAMALI OLARAK 75 BİN VARİL ARTIRILACAK

Öte yandan, toplantıda, söz konusu dönemde Kazakistan ve Rusya'nın günlük petrol üretimini aşamalı olarak 75 bin varil artırması konusunda anlaşma sağlandı. İki ülke için bu artış, Suudi Arabistan'daki orantılı ve gönüllü üretim kesintisi sayesinde karşılanacak.

Aralık ayı başında toplanan OPEC+ ülkeleri, bundan sonra aylık toplantılar yapma konusunda anlaşmışlardı.

2016'dan itibaren OPEC+ ülkesi olan Kazakistan, 30 milyar varil petrol rezervi ile dünyada 11'inci sırada yer alıyor.