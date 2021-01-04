TÜRKİYE İLE ORTAK KORVET ÜRETİMİ

Bayraktar İHA'ların, Karadeniz ve Azak operasyon bölgelerinde kullanılmaya yönelik gelişmiş taktik ve teknik özelliklere sahip olacağını ve uçuş menzilinin artırıldığını belirten Neijpapa, "İHA'ları hem sahil hem de denizdeki faaliyetlerde kullandık. Çok kabiliyetliler" dedi.