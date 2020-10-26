Pekin yönetiminin adımı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 5 gün önce, ABD'de faaliyet gösteren 5 Çinli medya kuruluşunu "yabancı misyon" olarak tanımlamasının ardından geldi. "Yabancı misyon" tanımı, Çinli medya kuruluşlarına faaliyetleri ve varlıkları hakkında bildirimde bulunma zorunluluğu getirmişti.

Çin, söz konusu medya kuruluşlarını "yabancı misyon" olarak tanımlamasa da karşılıklılık esasına uygun olarak aynı sayıdaki Amerikan medya kuruluşundan benzer bildirimlerde bulunmasını talep etti.

ÇİN: MECBUR KALDIK

Bakanlık, açıklamasında, "Çin medya kuruluşlarının ABD'de maruz kaldığı akıl almaz baskı karşısında bu adımı atmaya mecbur kaldıklarını" ifade etti.

ABD NE YAPMIŞTI?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua haber ajansı, China Daily gazetesi ile Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) ve Çin Uluslararası Radyosu'nu (CRI), 22 Haziran'da da Çin Merkez Televizyonu (CCTV), China News Service (CNS) haber ajansı ile People's Daily ve Global Times gazetelerini "yabancı misyon" olarak tanımış ve bu kuruluşlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.